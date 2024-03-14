В Нововоронеже опубликовали адреса укрытий на случай атаки ракетами или БПЛА

В администрации Нововоронежа выложили список укрытий, в которые можно спуститься в случае атаки со стороны Незалежной ракетами или беспилотниками. Таких мест 30. Полный список можно увидеть здесь.
В то же время нововоронежцам советуют при ракетной опасности или прилете вражеских беспилотников следовать этой инструкции (смотрите ниже).
Памятка, как вести себя при обстреле. Администрация Нововоронежа ВКонтакте.
При этом нужно иметь в виду: лучше заранее ознакомиться с состоянием ближайшего к вам укрытия. Чтобы, если случилось ЧП, четко знать, куда идти, у кого брать ключ
Напомним, ранее аналогичный список опубликовали для жителей Воронежа и Бутурлиновского района.