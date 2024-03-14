Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Нововоронеже опубликовали адреса укрытий на случай атаки ракетами или БПЛА

На всякий случай лучше проверить, в каком они сейчас состоянии.
Источник: Комсомольская правда

В администрации Нововоронежа выложили список укрытий, в которые можно спуститься в случае атаки со стороны Незалежной ракетами или беспилотниками. Таких мест 30. Полный список можно увидеть здесь.

В то же время нововоронежцам советуют при ракетной опасности или прилете вражеских беспилотников следовать этой инструкции (смотрите ниже).

Памятка, как вести себя при обстреле. Администрация Нововоронежа ВКонтакте.

При этом нужно иметь в виду: лучше заранее ознакомиться с состоянием ближайшего к вам укрытия. Чтобы, если случилось ЧП, четко знать, куда идти, у кого брать ключ и т. д.

Напомним, ранее аналогичный список опубликовали для жителей Воронежа и Бутурлиновского района.

МЧС