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Воронежцев попросили срочно покинуть ТЦ «Галерея Чижова»

О ЧС сообщили очевидцы.

Всех посетителей торгового центра «Галерея Чижова» попросили покинуть здание, такие сообщения начали появляться в социальных сетях.

По словам очевидцев, чрезвычайную ситуацию объявили по громкой связи. Причина экстренного сообщения пока неизвестна.

МЧС