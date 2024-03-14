Воронежцев попросили срочно покинуть ТЦ «Галерея Чижова»

Всех посетителей торгового центра «Галерея Чижова» попросили покинуть здание, такие сообщения начали появляться в социальных сетях.
По словам очевидцев, чрезвычайную ситуацию объявили по громкой связи. Причина экстренного сообщения пока неизвестна.
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Всех посетителей торгового центра «Галерея Чижова» попросили покинуть здание, такие сообщения начали появляться в социальных сетях.
По словам очевидцев, чрезвычайную ситуацию объявили по громкой связи. Причина экстренного сообщения пока неизвестна.