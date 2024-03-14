«С 24 февраля 2022 года общее количество иностранных наемников, прибывших на Украину, составило 13 387. При этом к настоящему времени подтверждено уничтожение 5962 иностранных наемников», — говорится в публикации.
Лидером по числу убитых «солдат удачи» в Минобороны назвали Польшу — оттуда приехали 2960 человек, уничтожены 1497. Следом идет Грузия — убиты 561 из 1042 наемников, а прибывшие из США потеряли 491 из 1113 человек. Уничтожены также 422 из 1005 канадских боевиков, 360 из 822 британских, 349 из 784 румынских. Из Германии приехали 235 наемников, ликвидированы 88.
«Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — добавили в Минобороны.
Военное ведомство не раз заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве «пушечного мяса», а российская армия продолжит уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.