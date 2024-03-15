Суд оставил под стражей экс-главу самарской медэкспертизы Дмитрия Драча

Напомним, что несколько дней назад трагически погибла жена Дмитрия Драча: женщина совершила самоубийство. Адвокат экс-главы самарского БМСЭ заявил, что арест Драча негативно повлиял на всю его семью. Позже ситуацию прокомментировали в Самарском районном суде и отметили, что предположения о связи гибели женщины и уголовного дела в отношении ее мужа ничем не связаны. Кроме того, в суде сообщили, что полиция проводит проверку о возможной причине смерти супруги Дмитрия Драча из-за выселения со съемной квартиры.