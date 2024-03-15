Суд оставил под стражей экс-главу самарской медэкспертизы Дмитрия Драча

Бывший руководитель Самарского бюро медико-социальной экспертизы останется под стражей, такое решение приняла апелляционная инстанция Самарского областного суда, оставив в силе решение предыдущей инстанции. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Напомним, что Драча подозревают в коррупции.
— Также суд сегодня арестовал бывшего заместителя Драча Александра Кудряшова, — написал Александр Хинштейн.
Напомним, что несколько дней назад трагически погибла жена Дмитрия Драча: женщина совершила самоубийство. Адвокат экс-главы самарского БМСЭ заявил, что арест Драча негативно повлиял на всю его семью. Позже ситуацию прокомментировали в Самарском районном суде и отметили, что предположения о связи гибели женщины и уголовного дела в отношении ее мужа ничем не связаны. Кроме того, в суде сообщили, что полиция проводит проверку о возможной причине смерти супруги Дмитрия Драча из-за выселения со съемной квартиры.