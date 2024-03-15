Трое детей погибли при обстреле Донецка

«В результате варварского ночного обстрела украинскими нацистами Петровского района нашего города зафиксировано прямое попадание в один из домов частного сектора по улице Ольховская с последующим возгоранием. Погибло трое детей», — написал глава города.
Кулемзин уточнил, что среди погибших девушка 2007-го, девочка 2021-го и мальчик 2014 года рождения.
По данным представительства республики в СЦКК, украинские войска с начала суток обстреляли Ясиноватский район ДНР и Петровский район Донецка, выпустив одиннадцать снарядов калибра 155 миллиметров.