Водолацкий сообщил, что силы РФ за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском

«Что касается территории Луганской Народной Республики, то здесь ситуация стабильная, мы двигаемся вперед. На сватовском направлении в сторону Купянска двигаются наши подразделения. За два дня взяты около 11 опорников [ВСУ], все идет очень хорошо», — сказал он.
Водолацкий также напомнил о продолжающихся в районе Белогоровки боях. «Мы двигаемся вперед. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим и увидим, что Белогоровка уже наша и 100%, не 99,9%, а 100% ЛНР освобождено», — добавил он.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что российские войска за сутки заняли более выгодные рубежи на купянском направлении, отбили одну контратаку ВСУ и уничтожили до 30 украинских военных.