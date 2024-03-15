Водолацкий сообщил, что силы РФ за два дня взяли 11 опорных пунктов ВСУ под Купянском

Водолацкий также напомнил о продолжающихся в районе Белогоровки боях. «Мы двигаемся вперед. Я думаю, что в самое ближайшее время мы услышим и увидим, что Белогоровка уже наша и 100%, не 99,9%, а 100% ЛНР освобождено», — добавил он.