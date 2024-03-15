В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия

Рано утром в пятницу Шапша сообщил в своем Telegram-канале, что ночью в Дзержинском районе региона силами ПВО было подавлено четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, отмечал губернатор.
В новой публикации губернатора сообщается, что оперативная группа закончила осмотр места падения четырех вражеских БПЛА.
«БПЛА… сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу», — написал губернатор.
На опубликованной губернатором фотографии предположительно изображен нефтехимический завод.