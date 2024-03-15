В Калужской области два сбитых БПЛА упали на территории предприятия

«БПЛА… сегодня ночью пытались атаковать одно из предприятий области. Один БПЛА был сбит средствами ПВО, три остальных были подавлены средствами РЭБ. Два из них упали на территории предприятия, один взорвался над предприятием, не причинив ему серьезных повреждений. Предприятие продолжает свою работу», — написал губернатор.