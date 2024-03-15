ВСУ обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилёвке Херсонской области

«Прилет по избирательным участкам в Херсонской области! ВСУ нанесли удары по помещениям в городе Каховке и в селе Брилёвка Алешкинского района, в которых располагались участковые комиссии. В Каховке жертв удалось избежать. В Брилёвке есть пострадавшие», — говорится в Telegram-канале избиркома.
В настоящий момент избирателей эвакуировали из зданий. Пострадавшим оказывают помощь, их количество не уточняется.
В избирательной комиссии отметили, что киевский режим не может принять свободу волеизъявления российских граждан. При этом, несмотря на обстрелы, сотрудники херсонских избиркомов пообещали продолжить работу, чтобы каждый житель региона смог проголосовать на выборах президента РФ.
Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что члены участковых избирательных комиссий в республике получают угрозы. Также распространяются ложные сообщения о терактах, поэтому меры безопасности усилены. При этом он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы не удастся, «потому что жители Донбасса свой выбор сделали давно и сейчас его еще раз подтверждают».
До этого зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев указал на попытки помешать выборам из-за рубежа — в том числе в форме атак в новых российских регионах. Подобная деятельность является бессмысленной, поскольку право принимать решение есть только у народа Российской Федерации, подчеркнул Булаев.
15 марта стартовал первый день голосования на выборах президента РФ, которые в 2024 году проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. В них принимают участие четыре кандидата: зампред Госдумы, кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков, депутат Госдумы и руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов и действующий глава государства самовыдвиженец Владимир Путин.
Украинские боевики ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.