ВСУ обстреляли избирательные участки в Каховке и Брилёвке Херсонской области

Ранее в этот день глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что члены участковых избирательных комиссий в республике получают угрозы. Также распространяются ложные сообщения о терактах, поэтому меры безопасности усилены. При этом он подчеркнул, что сорвать и дискредитировать выборы не удастся, «потому что жители Донбасса свой выбор сделали давно и сейчас его еще раз подтверждают».