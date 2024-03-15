Умер Александр Ширвиндт

Наряду с актерской работой в Театре сатиры Ширвиндт начал заниматься режиссурой. В 1970 году он совместно с Марком Захаровым поставил спектакль «Проснись и пой!» по пьесе Миклоша Дьярфаша. Нередко выступал в качестве не только режиссера, но и автора или соавтора инсценировки/сценария, а всего на его счету более 20 спектаклей.