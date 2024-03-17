Ребенка нашли в куче мусора фельдшеры скорой в Алматы

«Накануне вечером, когда вся страна отмечала День милосердия, бригада скорой помощи (врач Молдашева А. К., фельдшер Каленов Б. М., водитель Нарботанов А.) нашла в куче мусора… ребенка. Малыш, которому на вид 2−3 года, дрожал от холода и плакал. Врачи сразу его одели, занесли в машину и сообщили о найденыше в полицию», — пишет издание.