В Хабаровске из-за угрозы минирования эвакуировали два участка

В Хабаровске спецслужбы и общественные наблюдатели отработали сообщение о том, что УИК 141 и 143 заминированы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на информацию Общественной палаты края.
Штаб общественного наблюдения за выборами дал комментарий по этому поводу:
"В 17:51 в Штаб общественного наблюдения за выборами президента РФ поступило сообщение от наблюдателя о минировании двух УИКов № 141 и 143, находящихся в здании школы 43 по адресу: ул. Калинина, 152.
После поступления сообщения с участков были эвакуированы все присутствующие на УИК, с соблюдением всех необходимых процедур.
Участки были проверены сотрудниками полиции. За процессом эвакуации и проверки наблюдали в ЦОН. В настоящий момент участки приступили к работе в штатном режиме".
Правоохранительные органы проведут проверку по факту ложного сообщения о заложенном взрывном устройстве.