Посольство в Мексике заявило, что похищенную россиянку отпустили

Ранее пресс-атташе дипмиссии Андрей Земский сообщал РИА Новости, что российские дипломаты в Мехико находятся в контакте с правоохранителями по делу похищенной у границы с США россиянки Марии Ригович.
«Согласно имеющейся на данный момент информации, похищенная россиянка сейчас находится в полицейском участке Рейносы. Она была освобождена без выплаты похитителям запрошенного выкупа», — говорится в сообщении посольства в социальной сети во «Вконтакте».
Как ранее рассказал СМИ муж похищенной москвички Марии Ригович, 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается прямо на границе двух стран, вместе с ней была местная семья из города Монтеррей. Девушка успела сообщить, что за ними «гонятся из картеля», после этого она не выходила на связь. Позднее она отправила мужу сообщение, попросив перевести 1,5 тысячи долларов на карту, номер которой «она скажет».
Ранее грузинский телеканал «Мтавари» сообщил, что на американо-мексиканской границе наркокартель похитил 120 иностранных граждан, пытавшихся попасть в США нелегальным путем. Среди похищенных 30 граждан Грузии. Похитители требуют выкуп в размере 90 тысяч долларов.