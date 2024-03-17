Посольство в Мексике заявило, что похищенную россиянку отпустили

Как ранее рассказал СМИ муж похищенной москвички Марии Ригович, 14 марта она ехала на автомобиле в город Рейноса, который располагается прямо на границе двух стран, вместе с ней была местная семья из города Монтеррей. Девушка успела сообщить, что за ними «гонятся из картеля», после этого она не выходила на связь. Позднее она отправила мужу сообщение, попросив перевести 1,5 тысячи долларов на карту, номер которой «она скажет».