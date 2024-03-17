ПВО подавила беспилотник в Калужской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Калужской области силами ПВО был подавлен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.