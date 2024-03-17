ПВО подавила беспилотник в Калужской области

«Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор.
Он отметил, что на месте работает оперативная группа.
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«Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор.
Он отметил, что на месте работает оперативная группа.