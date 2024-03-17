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ПВО подавила беспилотник в Калужской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар — РИА Новости. В Калужской области силами ПВО был подавлен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
Источник: © РИА Новости

«Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал губернатор.

Он отметил, что на месте работает оперативная группа.