Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе

«Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста», — уточнили в ведомстве.
В МГБ подчеркнули, что жертв в результате инцидента нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
В январе министерство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в регионе произошла череда терактов: в здании МГБ и военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, а также на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.