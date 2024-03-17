Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе

В конце мая 2022 года в регионе произошла череда терактов: в здании МГБ и военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, а также на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.