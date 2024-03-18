Двадцать вагонов сошли с путей на Забайкальской железной дороге

«Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода вагонов на станции Бамовская. По предварительной информации 18 марта 2024 года на 7234 км перегона Бамовская-Горелый Забайкальской железной дороги в результате столкновения с легковым автомобилем произошел сход 20 порожних вагонов. Движение поездов приостановлено», — говорится в сообщении.