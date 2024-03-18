Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62

Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Су-34 несёт по четыре таких бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.