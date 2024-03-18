Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ бомбами М-62

«Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — рассказали в ведомстве.
Удар наносился авиационными бомбами ФАБ-500 М-62 с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают эти боеприпасы управляемыми и высокоточными. Су-34 несёт по четыре таких бомбы, каждая из которых содержит 300 килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
УМПК позволяют наносить удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Как уточнили в министерстве, получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи Су-34 благополучно вернулись на аэродром вылета.
Фронтовые бомбардировщики Су-34 ежедневно выполняют задачи по уничтожению скопления живой силы, опорных пунктов и военных объектов противника.