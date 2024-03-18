Омича, который выстрелил в соседку, приговорили к двум годам колонии

Пьяный военнослужащий ошибочно решил, что кто-то заставил его мать убираться в лифте, взял карабин и пошёл стучать в двери соседних квартир. После этого мужчина хотел выстрелить в потолок, но из-за алкогольного опьянения попал в дверь соседней квартиры. У двери в этот момент стояла соседка. Военнослужащий причинил ей по неосторожности тяжкий вред здоровью, сообщили в Telegram-канале суда.