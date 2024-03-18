Рыбак утонул в озере Освейское в Верхнедвинском районе

Сообщение о том, что из озера рядом с городским поселком Освея извлекли утонувшего человека, поступило 17 марта в 9.50 в центр оперативного управления Верхнедвинского районного отдела по ЧС.
Человека без признаков жизни обнаружили во время патрулирования акватории на аэролодке «Пиранья» работники спасательной станции ОСВОДа г. Новополоцка. Погибший рыбак находился в полынье в 500 м от берега. Как выяснилось позже, им оказался неработавший местный житель 1959 года рождения.
Предполагается, что инцидент произошел из-за личной неосторожности мужчины.