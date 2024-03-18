Десять боевиков «Азова»* получили от 26 до 27 лет за обстрелы ДНР

По данным СК РФ, в период с 25 февраля по 19 марта 2022 года военные гаубичного артиллерийского дивизиона провели неизбирательные «веерные» артиллерийские обстрелы из 122-миллиметровой буксируемой гаубицы Д-30 домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры населенных пунктов Старый Крым и Лебединское ДНР. Всего ими произведено не менее 500 выстрелов. В результате было повреждено пять домов, мирные жители сумели укрыться от обстрелов и не пострадали.
Суд признал военных войсковой части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения нацгвардии Украины («Азов»*) Леонида Глущенко, Олега Пономаренко, Евгения Горяйнова, Константина Олейника, Вадима Цолана, Сергея Щепкива, Николая Щербатова, Яна Сергиенко, Илью Вороновича и Артема Филина виновными в «жестоком обращении с гражданским населением», «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов», «покушении на убийство двух и более лиц» и «умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом».
«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил подсудимых к лишению свободы на сроки от 26 до 27 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в релизе прокуратуры.
* Запрещенная в России террористическая организация.