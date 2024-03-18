Дрон «Скат» обнаружил готовившуюся к обстрелу Белгорода украинскую РСЗО

«В зоне СВО беспилотник “Скат-350М” производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты вражеской установки, полученные благодаря БПЛА, были оперативно переданы в Минобороны России», — подчеркнули на предприятии.
Как уточняется, в результате ракетного удара боевая машина получила критические повреждения и вышла из строя, среди ее расчета есть погибшие и раненые.
В «Калашникове» также рассказали, что беспилотник предназначен для воздушного наблюдения, а также поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Он оснащен дневной и тепловизионной камерами. Аппарат имеет улучшенные аэродинамические свойства, у него повышены механическая прочность конструкции крыла и управляющих элементов, что положительно сказывается на надежности в эксплуатации.
ВСУ во время президентских выборов в России стали наносить массированные удары по жилым районам Белгорода и области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.