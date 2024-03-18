Дрон «Скат» обнаружил готовившуюся к обстрелу Белгорода украинскую РСЗО

ВСУ во время президентских выборов в России стали наносить массированные удары по жилым районам Белгорода и области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.