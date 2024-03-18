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Дрон «Скат» обнаружил готовившуюся к обстрелу Белгорода украинскую РСЗО

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские военные поразили украинскую РСЗО Vampire, обнаруженную дроном «Скат», которая готовилась к нанесению удара по Белгороду, сообщили в компании-производителе беспилотника — концерне «Калашников».

«В зоне СВО беспилотник “Скат-350М” производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты вражеской установки, полученные благодаря БПЛА, были оперативно переданы в Минобороны России», — подчеркнули на предприятии.

Как уточняется, в результате ракетного удара боевая машина получила критические повреждения и вышла из строя, среди ее расчета есть погибшие и раненые.

По информации концерна, «Скат» зафиксировал вражескую РСЗО, находясь на пределе допустимого времени полета, но это не помешало ему благополучно вернуться в точку запуска и совершить посадку в штатном режиме.

В «Калашникове» также рассказали, что беспилотник предназначен для воздушного наблюдения, а также поиска объектов в оптическом и инфракрасном диапазонах. Он оснащен дневной и тепловизионной камерами. Аппарат имеет улучшенные аэродинамические свойства, у него повышены механическая прочность конструкции крыла и управляющих элементов, что положительно сказывается на надежности в эксплуатации.

ВСУ во время президентских выборов в России стали наносить массированные удары по жилым районам Белгорода и области. Как сообщил в понедельник утром министр здравоохранения региона Андрей Иконников, с 12 марта при обстрелах ВСУ погибли 11 человек, еще 82 жителя пострадали. Он уточнил, что 42 человека госпитализировали, в том числе двоих детей. Девять человек находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.