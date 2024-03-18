Система ПВО уничтожила украинский БПЛА над Крымом

«18 марта около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации c применением реактивного БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Крымским полуостровом», — сказали в ведомстве.