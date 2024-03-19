Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

«Была поставлена боевая задача на уничтожение опорных пунктов противника на тактическом направлении. После получения боевой задачи, был выполнен взлёт и полёт в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. Вышли в заданные координаты, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования», — сказал «Самара».
В Минобороны РФ уточнили, что ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.
Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, рассказали в российском военном ведомстве. После него экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации.
В состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 «Аллигатор», боевой вертолет Ми-28.
«Ночной охотник» и многоцелевой вертолёт Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.