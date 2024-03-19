Экипажи вертолетов поразили опорные пункты ВСУ на Южнодонецком направлении

«Была поставлена боевая задача на уничтожение опорных пунктов противника на тактическом направлении. После получения боевой задачи, был выполнен взлёт и полёт в район цели. Задачу выполняли в сложных метеорологических условиях. Вышли в заданные координаты, выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет с кабрирования», — сказал «Самара».