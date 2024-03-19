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ПВО сбила на Авдеевском направлении украинский ударный вертолет

ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Расчет зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1» группировки войск «Юг» сбил ударный украинский вертолет на артемовском направлении, сообщил РИА Новости командир дивизиона зенитной батареи с позывным «Тихий».
Источник: © РИА Новости

Войсковой зенитный ракетный комплекс «Бук» (9К37) предназначен для уничтожения в условиях радиопротиводействия аэродинамических целей, летящих со скоростью до 800 метров в секунду, на малых и средних высотах, на дальностях до 30 тысяч метров.

«Дали нам указание с командного пункта об обнаружении вражеского транспортного средства. Высота ее (цели — ред.) была где-то 500−600 метров… Мы спокойно “взяли” ее, сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — рассказал «Тихий» о сбитом вертолете ВСУ.

По его словам, цель была уничтожена на расстоянии примерно 7−8 километров от линии боевого соприкосновения. Охота за этой целью велась достаточно давно, на вертолет ВСУ была устроена засада.

«По нашей информации, летел он на “обвесах” (вооружение — ред.), поэтому, скорее всего, это был ударный вертолет, охотились мы за данной целью достаточно долго. Расставлены были и средства наблюдения, и средства оповещения. Комплексно, в конце концов, решили задачу и сумели поразить цель», — отметил «Тихий».

Также военнослужащие группировки «Юг» продемонстрировали журналистам командно-штабную машину. «Здесь 2 рабочих места — мое рабочее место и место начальника штаба… Вот сейчас мы сопровождаем две цели — одна красная, другая розовая. Судя по параметрам целей — скорость, высота, дальность — мы можем предположить, что это БПЛА противника, скорее всего, разведывательные. Если мы сейчас получим команду с вышестоящего командного пункта — мы их уничтожим», — заявил командир дивизиона с позывным «Кривич».