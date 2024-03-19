ПВО сбила на Авдеевском направлении украинский ударный вертолет

Также военнослужащие группировки «Юг» продемонстрировали журналистам командно-штабную машину. «Здесь 2 рабочих места — мое рабочее место и место начальника штаба… Вот сейчас мы сопровождаем две цели — одна красная, другая розовая. Судя по параметрам целей — скорость, высота, дальность — мы можем предположить, что это БПЛА противника, скорее всего, разведывательные. Если мы сейчас получим команду с вышестоящего командного пункта — мы их уничтожим», — заявил командир дивизиона с позывным «Кривич».