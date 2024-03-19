ПВО сбила на Авдеевском направлении украинский ударный вертолет

Войсковой зенитный ракетный комплекс «Бук» (9К37) предназначен для уничтожения в условиях радиопротиводействия аэродинамических целей, летящих со скоростью до 800 метров в секунду, на малых и средних высотах, на дальностях до 30 тысяч метров.
«Дали нам указание с командного пункта об обнаружении вражеского транспортного средства. Высота ее (цели — ред.) была где-то 500−600 метров… Мы спокойно “взяли” ее, сопровождали ее порядка 10 километров, уже знали, что она идет, идет на нас — и как только вошла в зону поражения — уничтожили», — рассказал «Тихий» о сбитом вертолете ВСУ.
«По нашей информации, летел он на “обвесах” (вооружение — ред.), поэтому, скорее всего, это был ударный вертолет, охотились мы за данной целью достаточно долго. Расставлены были и средства наблюдения, и средства оповещения. Комплексно, в конце концов, решили задачу и сумели поразить цель», — отметил «Тихий».
Также военнослужащие группировки «Юг» продемонстрировали журналистам командно-штабную машину. «Здесь 2 рабочих места — мое рабочее место и место начальника штаба… Вот сейчас мы сопровождаем две цели — одна красная, другая розовая. Судя по параметрам целей — скорость, высота, дальность — мы можем предположить, что это БПЛА противника, скорее всего, разведывательные. Если мы сейчас получим команду с вышестоящего командного пункта — мы их уничтожим», — заявил командир дивизиона с позывным «Кривич».