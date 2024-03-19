Директор интерната под Волгоградом регулярно «зарабатывал» на больных

Бывший директор государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Жирновский психоневрологический интернат» осужден за получение взятки. Причем, в значительном и крупном размере. Сроком на девять лет он лишен также права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.
В суде установлено, что в период с 2019 по 2021 годы эксдиректор регулярно получал взятки от предпринимателей. Они платили ему за беспрепятственное заключение договоров с возглавляемым им учреждением на поставку товаров и оказание услуг. Установлено, что таким способом фигурант уголовного дела получил почти 3 миллиона рублей.
Вину подсудимый не признал. Но с учетом позиции государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, присужден и штраф в размере 10 млн рублей. У фигуранта уголовного дела конфискованы и полученные в качестве взяток денежные средства на сумму почти 3 млн рублей.
До исполнения приговора сохранен арест на имущество осужденного −2 автомобиля и квартиру в Волгограде. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.