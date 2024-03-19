Директор интерната под Волгоградом регулярно «зарабатывал» на больных

Вину подсудимый не признал. Но с учетом позиции государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, присужден и штраф в размере 10 млн рублей. У фигуранта уголовного дела конфискованы и полученные в качестве взяток денежные средства на сумму почти 3 млн рублей.