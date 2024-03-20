Бойцы спецназа добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

«Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на “отлично”. Командование наше радо, что живы, невредимы. Будем и дальше работать на благо нашей страны», — заключил «Изай».