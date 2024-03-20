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Бойцы спецназа добрались до подбитого под Авдеевкой Abrams и сняли видео изнутри

АВДЕЕВКА, 20 мар — РИА Новости. Российский спецназ в условиях идущего боя добрался до подбитого в селе Бердычи Abrams и снял видео изнутри, задачей российских бойцов был осмотр машины и сбор полезных образцов техники для командования, сообщили РИА Новости разведчики группировки «Центр» с позывными «Изай» и «Леший».

В начале марта представитель предприятия-производителя дронов «Упырь» рассказал РИА Новости, что под Авдеевкой FPV-дронами был уничтожен очередной американский танк Abrams, машину вывели из строя бойцы группировки войск «Центр». Согласно сводками Минобороны, это второй Abrams, уничтоженный в зоне СВО.

«Задача была осмотреть его на предмет — цел ли он, сгорел, не сгорел. Образцов вооружения, техники. Все, что возможно было оттуда захватить, по максимуму», — рассказал разведчик-сапер с позывным «Леший».

По его словам, подойти к подбитому в селе Бердычи Abrams было нелегко, так как позиции ВСУ находились совсем близко. Также в небе постоянно кружат беспилотники-камикадзе, бьет артиллерия. Эвакуировать танк с использованием техники на данный момент не может ни одна сторона. И российские, и украинские военные охотятся за бронетехникой.

«Там любая техника подъехала за этим Abrams — она осталась бы там же. Им смысла нет, лишние потери были бы у них», — рассказал старший разведчик с позывным «Изай».

По его словам, поставленную командованием задачу по досмотру танка выполняла группа спецназовцев. Она прикрывала подход к подбитому танку «Изая» и «Лешего». Задачей «Изая» было залезть внутрь танка и достать все необходимые образцы, «Леший» должен был контролировать воздушную обстановку и в случае подхода бойцов ВСУ отсечь их огнем.

«Решили выдвинуться средь бела дня. Поступили дерзко и нагло. “Открытки” там было от 30 до 50 метров — поле от дома до танка — открытое место. Пришлось бежать, что есть силы, чтобы не попасть под открытый огонь пулеметчика, там недалеко шли бои — метров 150−200, наши мотострелки зачищали, шли вперед», — рассказал «Изай».

На кадрах, снятых экшн-камерой на шлеме «Изая», видно, как он пробегает мимо убитого украинского военного, вероятно, одного из членов экипажа Abrams. При осмотре танка внутри слышны звуки перестрелки и близкий разрыв снаряда. Выполнив задачу, «Изай» покидает подбитую технику.

«Ничего необычного в этом танке нет, как его нахваливает Запад, Украина. Посидев в нем внутри, могу даже сказать, что он хуже наших образцов — того же Т-90. Впечатление плохое он оставил, ожидал большего. Поставленную задачу командира мы выполнили на “отлично”. Командование наше радо, что живы, невредимы. Будем и дальше работать на благо нашей страны», — заключил «Изай».

США обещали передать киевскому режиму Abrams в количестве 31 единицы, а СМИ сообщали о начале поставок в сентябре прошлого года.

Минобороны сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения спецоперации.