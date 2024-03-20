На границе Киргизии и Узбекистана обнаружили тоннель контрабандистов

В 2020 году тоннель по провозу контрабанды обнаружили на юго-западной границе США с Мексикой. Его длина — около 1,3 км, высота — 165 см, ширина — около 70 см. В тоннеле была оборудована вентиляционная система, система по проходу вагонеток, проложены высоковольтные электрические кабели и панели, а также работал лифт.