На границе Киргизии и Узбекистана обнаружили тоннель контрабандистов

Тоннель находился в частном доме жителя киргизского села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии рядом с госграницей Узбекистана.
«Глубина туннеля составила 15 м, общая протяженность туннеля — 130 м, расстояние до государственной границы КР составляло 50 м, а высота туннеля — 1 м 70 см», — уточнили пограничники.
Тоннель использовался для переправки граждан и товаров. Владелец дома задержан 19 марта, сотрудники устанавливают всех причастных к контрабанде лиц.
В 2020 году тоннель по провозу контрабанды обнаружили на юго-западной границе США с Мексикой. Его длина — около 1,3 км, высота — 165 см, ширина — около 70 см. В тоннеле была оборудована вентиляционная система, система по проходу вагонеток, проложены высоковольтные электрические кабели и панели, а также работал лифт.