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На границе Киргизии и Узбекистана обнаружили тоннель контрабандистов

Принадлежащий контрабандистам подземный тоннель протяженностью 130 м обнаружили правоохранители на киргизско-узбекской границе. Об этом 20 марта сообщил портал Akipress со ссылкой на сообщение Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Тоннель находился в частном доме жителя киргизского села Бек-Абад Сузакского района Джалал-Абадской области Киргизии рядом с госграницей Узбекистана.

«Глубина туннеля составила 15 м, общая протяженность туннеля — 130 м, расстояние до государственной границы КР составляло 50 м, а высота туннеля — 1 м 70 см», — уточнили пограничники.

Тоннель использовался для переправки граждан и товаров. Владелец дома задержан 19 марта, сотрудники устанавливают всех причастных к контрабанде лиц.

В 2020 году тоннель по провозу контрабанды обнаружили на юго-западной границе США с Мексикой. Его длина — около 1,3 км, высота — 165 см, ширина — около 70 см. В тоннеле была оборудована вентиляционная система, система по проходу вагонеток, проложены высоковольтные электрические кабели и панели, а также работал лифт.