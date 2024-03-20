Племянника Назарбаева приговорили к 8 годам условно — суд

В межрайонном суде по уголовным делам города Астаны не стали приводить подробности дела, сославшись на то, что оно имеет гриф «секретно». Именно по этой причине заседания проходили в закрытом формате. Как следует из сообщения, приговор вынесен по части 4 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Превышение власти или должностных полномочий при выполнении служебных обязанностей».