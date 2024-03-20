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Племянника Назарбаева приговорили к 8 годам условно — суд

АЛМАТЫ, 20 мар — Sputnik. Экс-зампредседателя КНБ и племянник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Самат Абиш осужден по статье о превышении власти во время январских беспорядков 2022 года к 8 годам условно, подтвердили в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

Источник: Sputnik.kz

В межрайонном суде по уголовным делам города Астаны не стали приводить подробности дела, сославшись на то, что оно имеет гриф «секретно». Именно по этой причине заседания проходили в закрытом формате. Как следует из сообщения, приговор вынесен по части 4 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Превышение власти или должностных полномочий при выполнении служебных обязанностей».

«В суде прокурор поддержал обвинение и просил суд назначить А. наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с лишением права занимать определённые должности на 10 лет».

отметили в суде.

При этом, добавили в суде на основании статьи 63 Уголовного кодекса («Условное осуждение») наказание определить условным с установлением пробационного контроля на тот же срок.

Приговором суда Самат Абиш признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4статьи 362 Уголовного кодекса, и осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет.

«Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены».

добавили в суде.

Также судом решено внести представление президенту Республики Казахстан о лишении осужденного специального звания и государственных наград.