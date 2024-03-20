В Татарстане хотят упразднить деревню Мартыш

«Населенный пункт уже перестал существовать как таковой. Мы своим постановлением констатируем свершившийся факт. Другой момент, что нужно проработать вопрос по источникам загрязнения. Но сегодня производственники, тем более нефтехимические комплексы, головой отвечают за состояние экологии вокруг себя. Это уже не история 15−20 лет назад», — констатировал председатель парламентского комитета Альберт Хабибуллин.