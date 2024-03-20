Водитель бросался на полицейских в Костанае: видео

«Водитель автомобиля Lada Granta нарушил правила стоянки. Патрульные полицейские выявили этот факт и сделали ему замечание. Однако мужчина не согласился с нарушением ПДД и стал агрессивно бросаться на сотрудников. Для прекращения противоправных действий полицейские применили приемы самбо. Процессуальное решение костанайский специализированный суд по административным правонарушениям принял сегодня», — говорится в публикации.