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Водитель бросался на полицейских в Костанае: видео

В Костанае водитель легкового авто нарушил правила стоянки и агрессивно отреагировал на замечание полицейских. Происшествие попало на видео, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошел 19 марта на проспекте Аль-Фараби.

«Водитель автомобиля Lada Granta нарушил правила стоянки. Патрульные полицейские выявили этот факт и сделали ему замечание. Однако мужчина не согласился с нарушением ПДД и стал агрессивно бросаться на сотрудников. Для прекращения противоправных действий полицейские применили приемы самбо. Процессуальное решение костанайский специализированный суд по административным правонарушениям принял сегодня», — говорится в публикации.

Житель Костаная понес административное наказание сразу по двум фактам. За неповиновение законным требованиям полицейских ему предстоит выплатить штраф в размере 110 тысяч тенге, за нарушение правил остановки — 18 тысяч тенге.