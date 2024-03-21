«Напали на ребенка у школы»: глава СК Бастрыкин требует разобраться с бродячими собаками в Волгограде

Несмотря на старания властей, проблема бродячих собак до сих пор тревожит жителей Волгограда. Животных массово отлавливают и стерилизуют, однако периодически появляется информация о нападении на людей. 17 марта псы набросились на ребенка у школы № 128 в Дзержинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в информационном центре следкома России, председатель СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации и возбудить уголовное дело.