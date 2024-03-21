«Напали на ребенка у школы»: глава СК Бастрыкин требует разобраться с бродячими собаками в Волгограде

Несмотря на старания властей, проблема бродячих собак до сих пор тревожит жителей Волгограда. Животных массово отлавливают и стерилизуют, однако периодически появляется информация о нападении на людей. 17 марта псы набросились на ребенка у школы № 128 в Дзержинском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в информационном центре следкома России, председатель СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации и возбудить уголовное дело.
— В марте текущего года вблизи школы и двух детских садов стая безнадзорных собак набросилась на несовершеннолетнего, причинив ему телесные повреждения. В СУ СК по Волгоградской области начата процессуальная проверка, — уточнили в информационном центре.
О результатах проверки волгоградские следователи отчитаются перед центральным аппаратом.
Тем временем общественник Сергей Островский привлек внимание к стае бродячих собак, облюбовавших территорию у школы № 83 в Центральном районе. Он снял на видео, как животные греются на заброшенной спортивной площадке образовательного учреждения.
«Собачки греются на солнышке. Приезжие и местные бабушки их подкармливают? А когда перестанут подкармливать? Куски мяса они будут видеть в детях? Звонки в администрацию от жителей не работают», — подчеркнул Островский.
Жители дома № 2 на улице 10-й Дивизии НКВД пожаловались, что собаки не выпускали их из подъезда. Люди возмущены тем, что псы не чипированы. Общественник отметил, что никто на его обращения пока не отреагировал.
Добавим, что по данным комитета ветеринарии за последние 5 лет число бездомных собак снизилось на 10 тысяч особей. В 2023 году в области насчитали около 20 тысяч бездомных собак. На сокращение численности дворняг потратили почти 15 млн рублей.