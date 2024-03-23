Задержаны участники теракта в «Крокусе»

В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 93 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. Известно о более чем ста пострадавших, погибли трое детей.