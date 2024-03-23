Задержаны участники теракта в «Крокусе»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на «Крокус Сити Холл», сообщили в Кремле.
«Директор ФСБ Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта», — рассказали в пресс-службе президента.
По данным спецслужбы, четырех подозреваемых поймали в Брянской области. После совершения теракта они пытались скрыться на машине и перейти российско-украинскую границу. Преступники имели контакты на Украине. Террористы использовали заранее приготовленное оружие в тайнике. Сейчас их этапируют в Москву, идет поиск пособников.
В пятницу вечером в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы «Пикник». Как рассказал корреспондент РИА Новости, оказавшийся свидетелем произошедшего, в зал через партер ворвались по меньшей мере трое мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. По данным СК, погибли 93 человека. Минздрав Московской области опубликовал список, в котором указан 41 погибший. Известно о более чем ста пострадавших, погибли трое детей.
Следователи возбудили уголовное дело о теракте. На месте происшествия работают сотрудники силовых ведомств.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили о стрельбе в «Крокусе» в первые минуты, он получает информацию о происходящем и принимаемых мерах по линии всех соответствующих служб.
Позднее в пресс-службе президента сообщили, что руководители ФСБ, МВД, СК и Росгвардии доложили главе государства о расследовании теракта, руководитель МЧС — о мерах для спасения людей, министр здравоохранения и губернатор Московской области — о помощи пострадавшим.