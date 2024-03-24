Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в дни каникул у школ будут дежурить казачьи патрули

Усиление мер защиты связано с терактом в подмосковном Красногорске.

В Ростовской области в дни каникул у школ будут дежурить казачьи патрули. Решение принято на заседании антитеррористической комиссии, которое прошло в донском правительстве в субботу, 23 марта. Усиление мер защиты связано с терактом в подмосковном Красногорске. «С понедельника большинство школьников уходит на каникулы. Это позволит еще раз тщательно проверить антитеррористическую защищенность всех школ, — написал на своей странице в Телеграм губернатор Дона Василий Голубев. — Принято решение организовать возле учреждений образования патрулирование силами казачьих подразделений и дружинников».

Донских студентов временно перевели на дистанционный режим работы. Детские сады в Ростовской области в понедельник, 25 марта, откроются и будут работать в штатном режиме.

Ранее мы писали о том, что в Ростове-на-Дону срочно усиливают меры безопасности в общественных местах.

образование