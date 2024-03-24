В Ростовской области в дни каникул у школ будут дежурить казачьи патрули. Решение принято на заседании антитеррористической комиссии, которое прошло в донском правительстве в субботу, 23 марта. Усиление мер защиты связано с терактом в подмосковном Красногорске. «С понедельника большинство школьников уходит на каникулы. Это позволит еще раз тщательно проверить антитеррористическую защищенность всех школ, — написал на своей странице в Телеграм губернатор Дона Василий Голубев. — Принято решение организовать возле учреждений образования патрулирование силами казачьих подразделений и дружинников».