Военные отражают массированную атаку на Севастополь

В частности, по словам главы города, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная — прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка — обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом.