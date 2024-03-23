«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал он.
В частности, по словам главы города, в районе улицы Руднева ракета попала в офисное здание. Уровень повреждений уточняется. В районе улицы Батумской осколки попали в пятиэтажный дом, повреждена газовая труба. Женщина получила осколочное ранение в руку. На улице Гранатная — прилет осколка в дом, повреждена газовая труба, на улице Юхарина Балка — обломки ракеты на проезжей части, в районе Качинского шоссе осколок попал в дом.
«Не подходите к обломкам и частям сбитых ракет! Сразу звоните в 112. Отключилась линия на ул. Матроса Кошки, бригада выехала. Все городские службы работают в усиленном режиме», — подчеркнул губернатор.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.