В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась — Развожаев

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.