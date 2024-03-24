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В Крыму в частный дом попала ракета и не разорвалась — Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 мар — РИА новости Крым. В Севастополе в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась. Об этом написал в своем ТГ-канале губернатор города Михаил Разожаев.

«Спасательная служба Севастополя продолжает фиксировать сообщения об обнаруженных осколках и частях сбитых ракет. На данный момент есть также информация, что в районе Симферопольского шоссе в частный дом попала ракета и не разорвалась», — говорится в сообщении.

Также он написал, что от ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали.

«Дал поручение вице-губернатору Евгению Сергеевичу Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами утром начнут подомовой обход», — написал губернатор.

Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в Севастополе во время крупной массированной ракетной атаки, которую ВСУ предприняли в ночь на 24 марта. В городе была объявлена ракетная опасность. Также в течение двух часов было перекрыто движение по Крымскому мосту.