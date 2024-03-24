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В Севастополе погиб мужчина при массированной ракетной атаке

На Севастополь совершили самую массированную атаку за последнее время, погиб 65-летний мужчина, сообщил губернатор. Четверо человек пострадали. Повреждения получили несколько жилых домов и офисное строение.

Источник: РИА "Новости"

В Севастополе погиб 65-летний мужчина, из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили атаку на Севастополь. Она была самой массированной за последнее время», — добавил он.

Кроме того, четыре человека пострадали: 18-летний юноша получил поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у женщины 1957 года рождения перелом голени, а у мужчины 1989 года рождения осколочные ранения руки.

Несколько домов и офисное здание получили повреждения, осколки также рухнули на проезжую часть, писал Развожаев ранее.

Спасатели продолжают собирать информацию о найденных осколках и обломках сбитых ракет, есть сведения о попадании ракеты в частный дом близ Симферопольского шоссе, она не взорвалась.

«От ударной волны повыбивало стекла в жилых домах в центре города. Люди не пострадали», — добавил Развожаев.

Он также напомнил, что выкладывание видеозаписей с работой ПВО уголовно наказуемо. По его словам, ведомства уже вычисляют опубликовавших записи людей.