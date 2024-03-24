В Севастополе погиб мужчина при массированной ракетной атаке

Кроме того, четыре человека пострадали: 18-летний юноша получил поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения осколочное сквозное ранение предплечья, у женщины 1957 года рождения перелом голени, а у мужчины 1989 года рождения осколочные ранения руки.