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«Проводится проверка»: в Самаре на женщину с детьми упал снег с крыши

Женщина и ребенок пострадали в Самаре из-за падения наледи с крыши.

В Промышленном районе Самары на женщину и ребенка упала наледь с крыши. По информации пресс-службы прокуратуры Самарской области, инцидент произошел 23 марта возле многоквартирного дома на пересечении улицы Краснодонской, 12 и Физкультурной, 108.

— Прокуратура проводит проверку по факту схода снега с крыши дома на женщину с тремя детьми, — уточнили в ведомстве.

Снег с крыши упал на женщину и одного из детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

После этого происшествия завели уголовное дело об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Также прокуратура Промышленного района проверит, как исполняется законодательство о благоустройстве, после чего оценят действия сотрудников коммунальных служб.

несчастный случай
Прокуратура