Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.

Источник: РИА Новости

Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев.

«Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.