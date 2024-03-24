В Воронежской области отменили опасность атаки беспилотников

Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев.
«Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Отбой опасность атаки беспилотников объявлен в Воронежской области, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
Ранее режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области объявил губернатор Александр Гусев.
«Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.