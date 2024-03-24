Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю

«Полные итоги удара (по аэродрому Мартыновка. — Прим. ред.) не все известны, однако можно смело говорить о двух самолетах Су-24, переделанных под запуски иностранных ракет, и про большой склад авиационных ракет, взрыв на котором вызвал очень сильную детонацию, которую слышали и ощущали за 12 километров от аэродрома», — заявил собеседник агентства.
Он рассказал, что определить цели для российского удара помогли сообщения его агентуры из Одессы:
«Одесса, над нами летают сверхзвуковые! Очень резво, так никогда не было»;
«Добрый вечер! Из Одессы. Серега, за этот месяц я третий раз наблюдаю (украинский. — Прим. ред.) военный самолет над Одессой. Летает очень низко на очень большой скорости. Сейчас в 22:20 сделал круг и ушел на северо-запад».
Подпольщик отметил, что, вероятнее всего, эти самолеты и стреляли по Севастополю дальнобойными иностранными ракетами.
«Почти в полночь пришло продолжение из Николаевской области из Вознесенского района, где находится военный аэродром Мартыновка: “С одесского направления к нам залетело как минимум три самолета, сложно утверждать, но по звуку вроде бы два из них приземлилось на Мартыновском аэродроме, третий непонятно, то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска”. “Два прилета на Мартыновку, только что и десять минут назад. Раскатисто, похоже с детонацией”. “Доброй ночи, Сергей. Сильные прилеты в сторону Мартыновского аэродрома, пять минут назад. Два громких взрыва, три поменьше”, — поделился сообщениями подполья Лебедев.
С его слов, после атаки на Севастополь, ВВС Украины хотели использовать Мартыновский аэродром как аэродром подскока. Украинские самолеты приземлились там, и в этот момент по ним ударили российские силы.
«Очень быстрая и качественная работа русских бойцов», — отметил подпольщик.
Воздушную тревогу в Севастополе объявили в субботу 22.44 мск. Она продлилась более полутора часов. При этом Михаил Развожаев сообщил о массированной атаке противника на город, предварительно, ПВО сбили больше десяти ракет.
Из-за ударов ВСУ один человек погиб, еще четверо пострадали.