Подполье: ВС России поразили украинские Су-24, которые били по Севастополю

«Почти в полночь пришло продолжение из Николаевской области из Вознесенского района, где находится военный аэродром Мартыновка: “С одесского направления к нам залетело как минимум три самолета, сложно утверждать, но по звуку вроде бы два из них приземлилось на Мартыновском аэродроме, третий непонятно, то ли тоже приземлился, то ли покружил и улетел по направлению Южноукраинска”. “Два прилета на Мартыновку, только что и десять минут назад. Раскатисто, похоже с детонацией”. “Доброй ночи, Сергей. Сильные прилеты в сторону Мартыновского аэродрома, пять минут назад. Два громких взрыва, три поменьше”, — поделился сообщениями подполья Лебедев.