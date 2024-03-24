Forbes заявил об уничтожении российскими БПЛА лучшего оружия ВСУ

«Украинским командирам должно быть до боли очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 50 миль (80 км. — Ред.) от линии фронта. Особенно на открытой местности в дневное время», — отмечено в материале.
Эксперт констатировал, что российские военные на Украине применяют тактику «цепочки уничтожения»: беспилотники сначала находят цели глубоко за линией фронта, а затем наносят по ним удар с воздуха или артиллерией. За последнее время жертвами подобной тактики, подчеркнул обозреватель, стали лучшие образцы оружия ВСУ — системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и ракетные комплексы HIMARS.
Ранее, 21 марта, корреспондент «Известий» Александр Федорчак показал, как подразделения БПЛА группировки «Запад» Вооруженных сил России на купянском направлении работают по позициям ВСУ. Один из военнослужащих с позывным Канцеляр показал осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды, которые несут беспилотники ВС РФ, ударяя по местам расположения ВСУ.
18 марта украинский политик Игорь Лапин в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей» заявил, что ВСУ не могут противостоять современным российским беспилотникам, поскольку технические способности неравны. Он отметил, что «Орланы» представляют для ВСУ особую опасность.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.