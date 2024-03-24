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МиГ-31 не допустил нарушения российской границы бомбардировщиками США

Два бомбардировщика B-1B Военно-воздушных сил (ВВС) США приблизились к границе России в Баренцевом море, поднятый в воздух истребитель МиГ-31 не допустил ее нарушения. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

Приближающуюся групповую цель обнаружили российские средства контроля воздушного пространства. Затем экипаж дежурного МиГ-31 из состава сил противовоздушной обороны идентифицировал ее как пару стратегических бомбардировщиков В-1 В, уточнили в МО.

«При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от государственной границы РФ. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы РФ не допущено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полет МиГ-31 проходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и с соблюдением мер безопасности.

Ранее, 6 марта, российский истребитель Су-30 поднимался в воздух над Черным морем из-за трех самолетов ВВС Великобритании. Экипаж определил воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун». При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы РФ, после чего Су-30 вернулся на аэродром базирования.

До этого, 5 марта, российский Су-27 сопроводил аналогичным образом над Черным морем два истребителя и один самолет разведки Франции, которые вскоре развернулись.