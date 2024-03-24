МиГ-31 не допустил нарушения российской границы бомбардировщиками США

Ранее, 6 марта, российский истребитель Су-30 поднимался в воздух над Черным морем из-за трех самолетов ВВС Великобритании. Экипаж определил воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун». При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты развернулись от государственной границы РФ, после чего Су-30 вернулся на аэродром базирования.