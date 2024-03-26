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В Новосибирске 9-летняя девочка в малиновых штанах не вернулась домой с прогулки

В Новосибирске ищут девочку в малиновых штанах и разноцветной куртке, пропавшую после прогулки.

Источник: Лиза Алерт

В Новосибирске пропала Яковлева Ангелина. 9-летняя девочка ушла на прогулку в Ленинском районе города и не вернулась домой. Ориентировку на ребенка опубликовали волонтеры ПСО «ЛизаАлерт НСО».

— Рост ребенка 135 сантиметров, у девочки нормальное телосложение, русые волосы и зелено-голубые глаза, — уточнили в ПСО.

Девочка была одета в разноцветную куртку с рисунком листьев, малиновые штаны, белые сапоги и и серую шапку.

Если вы знаете, где находится девочка, сообщите по номерам: 8−800−700−54−52 или 112.