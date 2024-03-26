В Чите аварийно приземлился Boeing 737

«Предварительно, никто не пострадал. На борту находятся 172 пассажира», — сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании «Россия», самолет приземлился в 8:30 мск.
«Экипаж самолета, летевшего из Красноярска в Благовещенск рейсом FV6879, принял решение о посадке на запасной аэродром в Чите по причине срабатывания одного из датчиков исправности одного из двигателей», — уточнили в компании.
Борт осмотрят работники технических служб аэропорта, после чего будет принято решение о дальнейшем выполнении полета.
Перед этим в экстренных службах рассказали РИА Новости, что Boeing 737, летящий из Красноярска в Благовещенск, идет на аварийную посадку в Чите.
Согласно онлайн-табло аэропорта Благовещенска, рейс FV-6879 авиакомпании «Россия» должен был приземлиться в пункте назначения в 14:45 (8:45 мск).