В Омске вынесли приговор мужчине, из-за которого насмерть разбился ребёнок

Омский районный суд вынес приговор управляющему строительной организацией, по вине которого умер ребёнок.
В материалах дела указано, что подсудимый не выполнил судебное решение и предписания регионального Госстройнадзора относительно консервации строящихся жилых домов в селе Троицкое Омского района. Из-за этого погиб 13-летний ребёнок, который играл на территории заброшенного здания. Мальчик упал с высоты и спустя 2 месяца скончался в больнице.
Подсудимый свою вину не признал. Он уверял, что принял все меры, чтобы исключить нахождение посторонних лиц на объекте.
Суд принял сторону обвинения и назначил омичу 2 года условно с запретом на 2 года заниматься профессиональной деятельностью. Также обвиняемый должен будет выплатить 1 миллион рублей семье погибшего мальчика, сообщил старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.