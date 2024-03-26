В Омске вынесли приговор мужчине, из-за которого насмерть разбился ребёнок

В материалах дела указано, что подсудимый не выполнил судебное решение и предписания регионального Госстройнадзора относительно консервации строящихся жилых домов в селе Троицкое Омского района. Из-за этого погиб 13-летний ребёнок, который играл на территории заброшенного здания. Мальчик упал с высоты и спустя 2 месяца скончался в больнице.