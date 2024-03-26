Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер

По информации СМИ, наблюдение за военными судами «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также танкером «Кола» велось в две смены — с прошлого четверга по вторник.
Как уточняется, рано утром 21 марта патрульное судно «Аталайя» обнаружило на северо-западе Испании группу из трех российских кораблей. Затем «Аталайя» последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил местный фрегат «Бартоломеу Диаш».
Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.