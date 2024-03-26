Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер

Как уточняется, рано утром 21 марта патрульное судно «Аталайя» обнаружило на северо-западе Испании группу из трех российских кораблей. Затем «Аталайя» последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил местный фрегат «Бартоломеу Диаш».