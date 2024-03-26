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Патрульный флот Испании сопроводил российские корабли и нефтяной танкер

МАДРИД, 26 мар — РИА Новости. Два испанских патрульных корабля сопроводили российскую группу из двух БДК и нефтяного танкера, якобы обнаруженных в суверенных водах страны, сообщило агентство Europa Press со ссылкой на штаб обороны королевства.

Источник: © РИА Новости

По информации СМИ, наблюдение за военными судами «Иван Грен» и «Александр Отраковский», а также танкером «Кола» велось в две смены — с прошлого четверга по вторник.

Как уточняется, рано утром 21 марта патрульное судно «Аталайя» обнаружило на северо-западе Испании группу из трех российских кораблей. Затем «Аталайя» последовала за ними к пограничному переходу с Португалией, где ее сменил местный фрегат «Бартоломеу Диаш».

Сообщается, что испанские патрульные суда выполняли задачи по морскому наблюдению и обеспечению безопасности, контролируя линию морского движения, связывающую мыс Сент-Винсент с Гибралтарским проливом.