В Новосибирской области мужчина ездил на автомобиле под женским именем

Из сообщения следует, что водитель автомобиля марки «Nissan Sunny» был остановлен 25 марта во время рейда сотрудников ДПС.
Мужчина предъявил автоинспекторам удостоверение, однако, пробив его по базе, правоохранители удивились. Дело в том, что водительские права с аналогичным номером и серией были выданы другому человеку — женщине из другого региона России.
Указанный документ отправили на экспертизу. Сибиряку грозит ответственность вплоть до максимального наказания в виде лишения свободы на срок до одного года.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области мужчине назначили 8 лет колонии за пьяную езду. Редакция также писала о том, что электрички в Новосибирской области переходят на летнее расписание с 8 апреля. Читайте также: авиакомпанию «S7 Airlines» вновь оштрафовали из-за превышения числа пассажиров.
Егор САФРОНОВ.