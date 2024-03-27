В Новосибирской области мужчина ездил на автомобиле под женским именем

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирской области мужчине назначили 8 лет колонии за пьяную езду. Редакция также писала о том, что электрички в Новосибирской области переходят на летнее расписание с 8 апреля. Читайте также: авиакомпанию «S7 Airlines» вновь оштрафовали из-за превышения числа пассажиров.