В Омске силовики обнаружили сеть подпольных казино

В Омске обнаружили сеть подпольных казино, работавшую в Октябрьском и Кировском округах. Незаконный игорный бизнес приносил организаторам порядка 5 млн рублей в месяц.
С июня 2022 года по настоящее время в Омске действовала сеть казино. Азартные игры проходили в нежилых арендуемых помещениях в Октябрьском и Кировском округах.
Организаторы незаконного бизнеса разработали расписание проведения игр, обмена клиентами денег на игровую валюту и получение выигрыша. Таким образом, они обеспечивали безопасность своего бизнеса, к которому было допущено неограниченное количество игроков.
Росгвардейцы и сотрудники УФСБ в результате обыска изъяли у игорных заведений 140 единиц компьютерной техники для азартных игр. Суммарный доход сети казино составлял около 5 млн рублей в месяц.
На одного из организаторов завели уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ («Организация или проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны либо без получения лицензии, совершенные организованной группой лиц»).
Правоохранители проводят следственные мероприятия для установления иных лиц, причастных к совершению преступления.