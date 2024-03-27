Шторм разрушил новую набережную в Туапсе: как построили, так и выдержала

«Работники МБУ “Благоустройство города Туапсе” приступили к уборке на морской набережной после прошедшего сильного шторма», — сообщается в телеграм-канале.
Опубликованы фотографии с набережной, где сломана тротуарная плитка и отвалились перила.
Набережную ремонтировали в феврале 2024 года. Восстановление 23,7 тонн чугунного ограждения набережной обошлось бюджету в 2,3 млн рублей. 102 тысячи было потрачено на восстановление арт-зоны из мраморной крошки, 150 тысяч на облицовку ступеней пандуса.
Ранее сообщали, что в Судаке с 2023 года не могут отремонтировать набережную после шторма. А в Волгограде миллионы на благоустройство получила фирма с уголовным прошлым.