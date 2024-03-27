Миграционная служба начала проверку на складе Wildberries в Электростали

«На складе Wildberries в Электростали идет проверка документов исполнителей в рамках работы миграционной службы и правоохранительных органов», — уточнили в материале.
Склад работает в штатном режиме.
Компания сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им содействие.
До этого, в начале марта, проверка документов в рамках работы правоохранительных органов и военного учета прошла на складе Wildberries в Екатеринбурге.
Накануне президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, подчеркнул, что миграционная сфера должна находиться под контролем. Глава государства назвал этот вопрос очень важным, отметив, что он беспокоит миллионы людей.
Он поручил профессионально и грамотно содействовать вынесению законных, обоснованных и справедливых решений.