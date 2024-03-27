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После теракта в «Крокусе» опознали тела 84 погибших

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Опознаны тела 84 погибших при теракте в «Крокусе», в том числе пятерых детей в возрасте от девяти до 16 лет, сообщил СК в Telegram-канале.

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«В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — добавили в ведомстве.

В СК уточнили, что всего поступило 143 заявления о пропаже людей.

По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.

Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону украинской границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

СК