После теракта в «Крокусе» опознали тела 84 погибших

«В целях установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы», — добавили в ведомстве.
В СК уточнили, что всего поступило 143 заявления о пропаже людей.
По последним данным, в результате теракта погибли 140 человек.
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону украинской границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.