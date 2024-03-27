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МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало новый список погибших при теракте в «Крокус Сити Холле».

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По состоянию на 20:15 мск в перечне числятся 143 фамилий.

Как сообщили ранее в среду в Следственном комитете, опознать удалось уже тела 84 погибших. В их числе — пять детей в возрасте от девяти до 16 лет. Всего поступило 143 заявления о пропаже людей.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.

Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».

Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

МЧС
расследование